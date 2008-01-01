Новости погоды
В Западной Сибири погода улучшится
ИА "Метеоновости" / 12:24 Вторник, 20 июня
Активный циклонический вихрь, смещаясь с южных районов Урала на северо-восток, принес обильные дожди на большую территорию Урала, северные регионы также попали под его влияние. Накануне, 19 июня, жители Ямала были предупреждены об ухудшении погодных условий, ожидался очень сильный ветер в порывах до 27 м/с, сильный дождь, гроза. Интенсивные осадки были отмечены на станциях Мужи и Пангоды, до 19 мм. В Новом Уренгое из-за больших перепадов давления наблюдалось усиление ветра в порывах до 24 м/с. В Ханты-Мансийском автономном округе ряд метеостанций зафиксировал количество выпавших осадков более 30 мм. Так в Березово, Казыме до 37 мм, в Юильске до 35 мм, в Няксимволе до 31 мм. Не только осадки преодолели отметку 30, но и температура повысилась выше тридцатиградусной отметки. Максимальная температура на севере Западной Сибири была отмечена на востоке территории на станции Корлики, после полудня 33.7.
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Завтра, 21 июня, циклон начнет постепенно заполняться. Его центр будет кружить над полярным кругом к востоку от Салехарда. Со смещением циклона на восток, интенсивность осадков в западной половине уменьшится, сохранится лишь местами небольшой дождь. А ближе к границам Красноярского края вероятность сильного дождя увеличится. Температура существенно не изменится. В Салехарде +12, местами по округе до +26. Западная половина Ханты-Мансийского округа окажется в тыловой части циклона, небольшое понижение температуры, днем +15,+20, на востоке до +26.
22 июня будет ветрено, в отдельных районах при грозах ветер усилится до 11-16 м/с. Скажется влияние очередного циклона, который будет смещаться с Европейской территории России. Но уже 23 июня Западная Сибирь окажется в его теплом секторе. Температура повысится на 3 градуса. На севере местами, на юге территории повсеместно, +23,+28. / meteonovosti.ru /