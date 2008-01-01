

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Западной Сибири погода улучшится



ИА "Метеоновости" / 12:24 Вторник, 20 июня



Активный циклонический вихрь, смещаясь с южных районов Урала на северо-восток, принес обильные дожди на большую территорию Урала, северные регионы также попали под его влияние. Накануне, 19 июня, жители Ямала были предупреждены об ухудшении погодных условий, ожидался очень сильный ветер в порывах до 27 м/с, сильный дождь, гроза. Интенсивные осадки были отмечены на станциях Мужи и Пангоды, до 19 мм. В Новом Уренгое из-за больших перепадов давления наблюдалось усиление ветра в порывах до 24 м/с. В Ханты-Мансийском автономном округе ряд метеостанций зафиксировал количество выпавших осадков более 30 мм. Так в Березово, Казыме до 37 мм, в Юильске до 35 мм, в Няксимволе до 31 мм. Не только осадки преодолели отметку 30, но и температура повысилась выше тридцатиградусной отметки. Максимальная температура на севере Западной Сибири была отмечена на востоке территории на станции Корлики, после полудня 33.7.



Завтра, 21 июня, циклон начнет постепенно заполняться. Его центр будет кружить над полярным кругом к востоку от Салехарда. Со смещением циклона на восток, интенсивность осадков в западной половине уменьшится, сохранится лишь местами небольшой дождь. А ближе к границам Красноярского края вероятность сильного дождя увеличится. Температура существенно не изменится. В Салехарде +12, местами по округе до +26. Западная половина Ханты-Мансийского округа окажется в тыловой части циклона, небольшое понижение температуры, днем +15,+20, на востоке до +26.



22 июня будет ветрено, в отдельных районах при грозах ветер усилится до 11-16 м/с. Скажется влияние очередного циклона, который будет смещаться с Европейской территории России. Но уже 23 июня Западная Сибирь окажется в его теплом секторе. Температура повысится на 3 градуса. На севере местами, на юге территории повсеместно, +23,+28. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



