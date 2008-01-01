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Новости погоды

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Рекорды температуры на юге Сибири

ИА "Метеоновости" / 09:50 Вторник, 20 июня

  На юге Сибири уже несколько дней подряд держится очень жаркая погода. Даже в тени термометры показывают 35 градусов и выше, а на солнце кажется, что воздух еще горячее. Температура воздуха превышает привычные климатические показатели на 6-8 градусов, и без температурных рекордов не обходится. В Кызыле воздух раскалился до 37 градусов, что на два градуса выше, чем рекорд 2013 года. Городами-рекордсменами стали Новосибирск +33 градуса, Барнаул, +33,2 и Новокузнецк, где было 33,1 градуса.

Жаркая погода на юге Сибири связана с поступлением в регион хорошо прогретого воздуха из Казахстана. И на ближайшие дни прогноз синоптиков неутешительный: жара сохранится, температура воздуха будет превышать климатическую норму на 7 и более градусов. / meteonovosti.ru /
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