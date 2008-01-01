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О погоде на Европейских курортах



ИА "Метеоновости" / 09:29 Вторник, 20 июня



В самом разгаре сезон отпусков и информация о погоде на курортах не только России, но и Западной Европы очень актуальна.



В предстоящие несколько дней летней жарой, солнцем и отсутствием дождей порадует погода отдыхающих на юге Франции, в Италии, Греции и на Балканах - здесь дирижером погоды остается погожий антициклон, который и сформирует характерную для второй половины июня жаркую сухую погоду. В дневные часы воздух будет прогреваться до 28..33 градусов, на юге Франции местами и до +35. Температура воды в Средиземном море у берегов Южной Европы 23..25 градусов.



Еще теплее морская вода, до +26 градусов, у средиземноморского побережья Турции, на курортах Анталии. И также сухо и тепло, днем около +30.



На курортах Испании и Португалии менее комфортно - здесь температурный режим выше, местами до 33:38 градусов жары, что переносится тяжело, и при этом не исключены грозовые короткие дожди.



У Черноморского побережья Болгарии заметно свежее. Днем воздух будет прогреваться до 22:26 градусов тепла, температура воды в море +21:+22. Не исключены локальные небольшие дожди, которые не внесут значительного дискомфорта в погоду.



На российских черноморских курортах Крыма и Краснодарского края погода в эти дни неустойчивая с большой вероятностью грозовых дождей кратковременного характера и температурой на пару градусов ниже характерных для этих дней июня значений. В Крыму в дневные часы 23..28 тепла, на побережье Краснодарского края не выше 20..25 градусов. Температура воды в Черном море у берегов Крыма 20..21 градус, у побережья Краснодарского края около +22. / meteonovosti.ru /



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