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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:01 Вторник, 20 июня
В конце дня к Московскому региону подойдет очередной циклон с северо-запада. Местами пройдет небольшой дождь, преимущественно в северо-западной части Москвы и области. Температура воздуха в Москве повысится до 21..23 градуса, по области от 18 до 23. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление немного понизится до 740 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха около 40%.
Погода вполне комфортная и заметных метеопатических реакций вызывать не должна. Однако, гипотоники, а также страдающие вегето-сосудистой дистонией, ишемической болезнью сердца и нарушением мозгового кровообращения, могут испытывать некоторый дискомфорт. / meteonovosti.ru /
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