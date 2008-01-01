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Новости погоды

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На юге России дожди усилятся

ИА "Метеоновости" / 13:55 Понедельник, 19 июня

  После короткого перерыва над южными районами Европейской России вновь усилится неустойчивость и обострится фронтальный раздел, чему будет способствовать вторжение холодного воздуха в верхних слоях атмосферы. Уже сегодня, в понедельник 19 июня, во второй половине дня в регионе ожидается комплекс неблагоприятных явлений, вероятность которых сохранится в предстоящие несколько дней. Ухудшение погоды начнется с Краснодарского края с постепенным распространением на Ставрополье и Республики Северного Кавказа. Местами ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозами, градом и шквалистым ветром до 20 м/с.

В связи с ухудшением синоптической ситуации и ожидаемыми дождями вновь на реках и водотоках бассейна реки Кубань, а также на реках Республик Северного Кавказа возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. / meteonovosti.ru /
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