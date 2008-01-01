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Новости погоды

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Сильное наводнение на юге Китая

ИА "Метеоновости" / 12:58 Понедельник, 19 июня

  Уже неделю в южных провинциях Китая не прекращаются проливные дожди. Ежедневно выливается от 20 до 95 мм влаги, 17 июня на SHANWEI за сутки выпало 164 мм осадков. В настоящее время интенсивность дождей снизилась, но они все еще не прекращаются.

Продолжительные сильные дожди в Южном Китае стали причиной мощного наводнения в 29 районах, от которого уже пострадало свыше 220 тысяч человек, есть двое погибших. В результате природного катаклизма уничтожен урожай более чем на 14 тысяч га, около полусотни гектаров пахотных земель остаются под водой. В некоторых провинциях ливни вызвали сход оползней, в результате которых разрушены жилые дома и магистрали, множество поваленных деревьев. В городах мощные потоки воды смывают автомобили, под водой первые этажи зданий и магазины. Власти проводят экстренную эвакуацию населения.

В ближайшие дни дожди будут продолжаться и ситуация в регионе останется сложной. / meteonovosti.ru /
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