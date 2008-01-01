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В Московском регионе вновь станет прохладнее



ИА "Метеоновости" / 12:23 Понедельник, 19 июня



Погода стоит неустойчивая с перепадами температуры и частыми дождями.



Не станет исключением и новая рабочая неделя. После жаркого воскресенья наступивший понедельник встретил жителей и гостей столицы дождем, связанным с прохождением атмосферного фронта. Впрочем, дождь прекратится во второй половине дня и все-таки позволит воздуху в городе прогреться до 21:23 градусов.



Во вторник фронтальный раздел отступит на восток, уступая инициативу антициклональному гребню с юго-запада, стараниями которого этот день будет самым комфортным на текущей неделе. По прогнозам метеобюро Москвы и Московской области при переменной облачности обойдется без осадков, лишь в конце дня местами может брызнуть небольшой дождь. Ветер западной четверти принесет порцию тепла, и воздух днем прогреется в столице до +22 градусов, по области ожидается от 18 до 23. Ночью довольно свежо около 12:15 градусов.



Начиная со среды, в столичном регионе установится циклональный характер погоды, который сформирует закрутившийся над северо-западом ЕТР волновой циклон. Он будет медленно смещаться на восток, а его атмосферный фронт спровоцирует в Москве и ее окрестностях дожди, наиболее интенсивные в среду ночью, небольшие и локальные в дальнейшем и до конца рабочей недели. В среду дождь местами будет сопровождаться грозой и усилением ветра до 13-18 м/с.



Температурный режим с прохождением фронтального раздела и отступлением циклона будет понижаться. В среду температура останется в рамках климатической нормы - ночью ожидается 13..15 градусов, днем около 20 тепла. Во второй половине рабочей недели в ночные часы похолодает до 7:12 градусов, днем не выше 13..18 тепла, что на 3-4 градуса ниже сезонных показателей. / meteonovosti.ru /



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