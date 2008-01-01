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Новости погоды

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Аномальная жара и температурные рекорды Сибири

ИА "Метеоновости" / 10:57 Понедельник, 19 июня

  Пока Европейская часть России и Уральский регион продолжают мечтать о теплом лете, жители Сибири изнывают от аномальной жары, установившейся в регионе. Знойные южные ветры, дующие над регионом на границе взаимодействия западного циклонического вихря, кружащего над Уралом, и восточного антициклона, продолжают поставлять очень теплый воздух, поступающий с районов Средней Азии. Температурные показатели уже превысили климатическую норму на 8-12 градусов, и в ближайшие несколько дней такая ситуация сохранится.

Знойно в дневные часы в южных и центральных районах Сибири - столбики термометров поднимались прошедшим воскресеньем до +32:+35 градусов. До 33 градусов жары раскалялся воздух даже в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а на юге Таймыра местами зафиксировано +25 градусов.

Такие высокие температурные показатели в отдельных пунктах стали рекордными и привели к обновлению абсолютных максимумов температуры для 18 июня. В рекордсменах Кемерово, где термометры зафиксировали +35,1 градус, что почти на 4 градуса выше предыдущего рекорда 1978 года. Более чем на 3 градуса превышен рекорд температуры в Новокузнецке, где нагрело до +34,2. Новым рекордом отметился и Абакан, с показателем +34,4 градуса.

Период аномальной жары продолжится в центральных и южных районах Сибири и в первой половине наступившей недели. Температурные показатели по-прежнему с легкостью будут преодолевать 30-ти градусную отметку, а максимальные значения температуры могут достигать +33:+37 градусов. Небольшое ослабление жары, на 2-4 градуса, возможно лишь на западе и юго-западе Сибири, где близость атмосферных фронтов станет причиной коротких ливней с грозами, которые и освежат воздух. А вот на востоке региона возможно установление новых температурных рекордов! / meteonovosti.ru /
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