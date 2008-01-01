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Уральский регион во власти непогоды



ИА "Метеоновости" / 10:23 Понедельник, 19 июня







Прошедшим воскресеньем активный фронтальный раздел, связанный с циклоном, усилил неустойчивость в регионе. На фоне значительных контрастов атмосферного давления и температуры на большей части территории отмечались сильные дожди с грозами, местами со шквалистым ветром и даже с градом. За сутки выпало от 20 до 39 мм небесной влаги, а наиболее интенсивными дожди были в Свердловской области, где в копилку месячных осадков добавилось 49 мм. Ветер при грозах усиливался в Ханты-Мансийском округе до 18 м/с, на юге Тюменской области до 24 м/с, в Курганской области он достиг штормовой силы 26 м/с.



Непогода стала причиной сбоя в движении поездов и аварийных отключений электроэнергии в Курганской области, где без электричества остались около 19 тысяч человек в 62 населенных пунктах. Электричество из-за сильной грозы отключалось и на юге Тюменской области, здесь несколько часов без света провели около 15 тысяч человек. В большинстве случаев отключения электроэнергии произошли из-за падения деревьев на высоковольтные линии электропередачи и обрывов проводов.



В ближайшие сутки циклон продолжит отступать на северо-восток, но все еще сохранит свое преобладающее влияние на погоду региона. Будут продолжаться дожди разной интенсивности, на севере Свердловской области местами сильные и очень сильные, местами будут греметь грозы, при которых возможно шквалистое усиление ветра на юге Тюменской области до 16-21 м/с, в Свердловской области и до 25 м/с. / meteonovosti.ru /



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