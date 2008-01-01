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Новости погоды
Юг Дальнего Востока перевыполнил норму по осадкам
ИА "Метеоновости" / 10:01 Понедельник, 19 июня
Кружащий в Приамурье малоподвижный циклонический вихрь с активными фронтальными разделами и в прошедшее воскресенье продолжал пополнять копилку июньских осадков в большинстве районов Амурской области и южных районах Хабаровского края. Интенсивные дожди в регионе продолжаются уже несколько дней и в некоторых населенных пунктах норма по осадкам уже превышена.
Только за прошедшие сутки выпало от 15 до 57 мм дождя. Местами дожди сопровождались активной грозовой деятельностью и шквалистым усилением ветра до 18 м/с.
Дождливый циклон задержится на дальневосточном юге еще на сутки, но его активность и, как следствие, интенсивность осадков постепенно пойдет на спад.
Температурный режим, несмотря на дожди, остается по-летнему высоким. Вот и в предстоящий вторник воздух в регионе прогреется до 21:26 градусов, а на севере Амурской области, где дождей будет совсем немного и до жарких +30. / meteonovosti.ru /
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