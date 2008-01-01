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Новости погоды

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Западная Европа изнывает от летнего зноя

ИА "Метеоновости" / 09:37 Понедельник, 19 июня

  Над Европейским континентом раскинулся обширный антициклон, наполненный жаркой воздушной массой, лишь на крайнем западе территории инициатива в "руках" циклона, который вносит неустойчивость в жаркую погоду.

Повышенный фон атмосферного давления, интенсивный дневной прогрев воздуха при антициклональных условиях стали причиной сильной жары во многих западноевропейских странах от северных до южных широт. До +30:+32 градусов поднимались столбики термометров прошедшим воскресным днем даже в Великобритании и Германии. Выше 30-ти градусной отметки раскалялся воздух в большинстве стран Центральной Европы, в Италии и на Балканах жара достигала +33, во Франции +35, а на Пиренейском полуострове аж +40:+42 градусов!

В Испании и Португалии под влиянием циклона на фоне сильной жары в полуденные часы местами отмечались грозы и короткие дожди, которые, впрочем, освежить воздух не смогли.

В первой половине наступившей недели ситуация изменится мало, отступит жара лишь на севере континента, где коррективы в погоду внесет атмосферный фронт. На остальной территории продолжит господствовать антициклон и знойная погода с дневными показателями температуры до +30:+33 градусов, а местами на юге и до +35 сохранится. В такую погоду надо соблюдать осторожность, не находится на открытом солнце в самые жаркие часы, пить больше воды. / meteonovosti.ru /
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