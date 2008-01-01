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Новости погоды

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На севере ЕТР местами ливни с грозами и порывами ветра

ИА "Метеоновости" / 08:59 Понедельник, 19 июня

  Очередной циклон со Скандинавии держит курс на Архангельскую область. Сегодня, 19 июня, там ожидаются дожди разной интенсивности, местами ливни с грозами, при грозе ветер может усиливаться до 15-18 м/с. Температурный режим в дневные часы близок к климатической норме - от 15 до 20 тепла, на юго-востоке до +24 градусов. Один из атмосферных фронтов скандинавского циклона будет портить погоду в Вологодской области, где тоже намечается дождь с грозой и порывистым ветром до 16 м/с, днем около 20 градусов тепла. Больше повезет с погодой жителям Коми. Предыдущий циклон отходит за Урал, унося за собой зону непогоды, поэтому в республике небольшой дождь и грозы возможны лишь местами, а благодаря заметным прояснениям в облачности воздух днем прогреется до 20..25 градусов. Мало дождей и в Ненецком автономном округе, но здесь немного свежее 17:22, на побережье не выше +10 градусов. / meteonovosti.ru /
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