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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:42 Понедельник, 19 июня

  Предстоящим днём Московский регион буде находиться под влиянием циклона и его атмосферного фронта, но уже после полудня, с отходом циклона к востоку, погода начнёт улучшаться: проглянет солнышко, и температурные показатели поползут вверх.

По данным Метеобюро Москвы и области днём 19 июня ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь (наиболее вероятен лишь в первой половине дня). Максимальная температура воздуха в Москве составит 21..23 градуса, по области 18..23. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с. Среднесуточная температура будет в пределах нормы, а атмосферное давление понизится до 742 мм рт ст..

Низкое давление может не лучшим образом повлиять на самочувствие метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми патологиями (в группе риска гипертоники, гипотоники, люди, страдающие вегето-сосудистой дистонией). Возможно возникновение головных болей. Для большинства вполне здоровых людей погода в Москве и Подмосковье вполне комфортная и не вызовет заметных метеопатических реакций. И лишь люди склонные к аллергическим реакциям на цветение растений будут вынуждены принимать меры для их нейтрализации.

19 июня геомагнитный фон прогнозируется спокойным. / meteonovosti.ru /
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