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На северо-западе ЕТР снова погода прохладная с дождем



ИА "Метеоновости" / 13:42 Воскресенье, 18 июня



Очередной циклон со Скандинавии устремится на северо-запада России с дождями и порывистым ветром. С теплым атмосферным фронтом дожди пройдут в большинстве областей северо-запада в ночь на 19 июня, днем дожди ожидаются местами, а дневная температура немного понизится по сравнению с выходными днями до 19-24 градусов. 20 июня дожди придутся больше на дневные часы, местами ливни и грозы, температура еще немного понизится, днем 17-22 градуса. 21 июня погода и ночью и днем будет с дождями, причем возможны ливни с грозами. А погода будет еще прохладнее, днем 15-20 градусов. / meteonovosti.ru /



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