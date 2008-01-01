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На севере Таймыра метели



ИА "Метеоновости" / 12:24 Воскресенье, 18 июня



На Таймыре в эти летние дни еще случаются метели. Как было накануне, 17 июня, когда ветер усиливался до 21 м/с. Максимальная температура на севере полуострова остановилась на отметке 0 градусов. С небольшого потепления начнется новая неделя июня. В воскресенье, 18 июня температура на севере Таймыра ожидается от 0 до +5 градусов, пройдут небольшие осадки, ветер будет усиливаться до 15-20 м/с. В понедельник также ожидаются небольшие осадки и порывистый ветер, а температура днем составит от -1 до +4 градусов. При такой низкой температуре вполне может быть снег, в сочетание с порывистым ветром не исключены поземки. И только вдали от арктического побережья воздух прогреется днем до +13 градусов и там осадки пройдут в виде дождя. / meteonovosti.ru /



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