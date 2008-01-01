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На севере Красноярского края жаркая погода с дождями



ИА "Метеоновости" / 12:14 Воскресенье, 18 июня



Западные циклоны нагоняют жаркий воздух на север Красноярского края. В прошедшую субботу, 17 июня на юге Туруханского района и Эвенкии температура повышалась до 22-27 градусов, что на 4-5 градусов выше климатической нормы. Циклоны принесли и дожди. На юге Эвенкии, в Ванаваре выпало до 21 мм осадков.



В воскресный день, 18 июня на севере Красноярского края температура повысится до 23-28 градусов, на юге Туруханского района до 30 жары. 19 июня станет еще жарче, преобладающая температура 25-31 градус. Зона дождей будет располагаться над севером Эвенкии и Туруханского района, в отдельных районах дожди усилятся, прогремят грозы, при грозах ветер окрепнет в порывах до 18 м/с. / meteonovosti.ru /



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