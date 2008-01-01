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Новости погоды

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Затяжные сильные дожди на Урале

ИА "Метеоновости" / 11:58 Воскресенье, 18 июня

  Циклонические вихри и с запада и с юга один за другим пересекают Урал. В регионе с пятницы продолжаются дожди, гремят грозы. В воскресенье сильные дожди прошли не только в Свердловской области, но и в других областях региона. Днем 17 июня и в ночь на 18 июня в Северо-Уральске выпало до 24 мм осадков, в Тугулыме при грозах ветер усиливался до 21 м/с. В Курганской области, поселок Шумиха отмечался сильный ливень до 18 мм, в Куртамыше выпало до 24 мм осадков, ветер достигал в порывах 22 м/с. В Тюмени за один час прибавилось в месячную копилку 18 мм осадков, ветер в областном центре усиливался до 16 м/с, прогремела гроза.

Циклон устремится на север, но в зоне его атмосферного фронта на Урале будут продолжаться ливни с грозами и порывистым ветром до 25 м/с, возможен крупный град.

19 июня температура воздуха понизится до 18-23 градусов, в Свердловской области и в горах Челябинской области летняя погода уступит место прохладе. / meteonovosti.ru /
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