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В Сибири рекордная жара



ИА "Метеоновости" / 11:47 Воскресенье, 18 июня



В выходные дни стала нарастать жара на юге Сибири. Синоптики предупредили, что жаркая погода сохранится до 20-тых чисел июня. Температура будет более чем на 7 градусов выше климатической нормы, а дневная жара достигнет 35..37 градусов, местами и выше. В субботу днем температура воздуха в Южной Сибири от Омска до Красноярска повышалась до 30..33 градусов. В Кемерово было рекордно жарко, 32,8 градуса, предыдущий максимум дня 32,6 градуса был почти 30 лет назад, в 1988 году. С прохождением атмосферного фронта с запада на восток жара в западной части Сибири местами будет понемногу ослабевать. Так в Омской области 19 и 20 июня днем до 30 градусов, а 21 июня 23..28 градусов. Прохождение фронта будет сопровождаться ливневыми дождями, грозами, возможно выпадение града. На юге Тюменской области уже завтра, 19 июня заметно прохладнее, около 20 градусов, лишь местами до 25 тепла. Юго-восточная часть Западной Сибири будет изнывать от жары еще пару дней. От Новосибирска до Кемерово и на Алтае днем воздух будет раскаляться до 30..35 градусов, местами до 40 градусов. В центральных районах Красноярского края сохранение жары ожидается до 22 июня, днем 32..37 градусов. / meteonovosti.ru /



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