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В Средней Азии сильная жара



ИА "Метеоновости" / 10:52 Воскресенье, 18 июня



В Узбекистане температура бьет столетние рекорды жары. В Фергане 17 июня отмечена температура 38,5 градуса, предыдущий рекорд 37,9 градуса был в 1990 году. В Самарканде воздух раскалился накануне до 37,9 градуса, прений максимум 1988 года были ниже всего на 0,4 градуса.



Жаркий воздух поступает в республику из центральных районов Азии. А прохладные атмосферные фронты проходят немного севернее. Но даже и они не приносят прохлады. 19 и 20 июня в Узбекистане температура днем будет повышаться до 35..40 градусов, местами до +42. Жарко в эти дни и в горной Киргизии, в долинах дневная температура 30..35 градусов. Но пройдут дожди с грозами и порывистым ветром до 15-20 м/с. Жаркий антициклон будет влиять на погоду востока и юго-востока Казахстана. Там днем до 38..39 градусов. В июне такая сильно жаркая погода не совсем свойственна даже этим районам, отличающимся знойным летом. Температура градусов на 5 превышает климатическую норму. На будущей неделе в целом характер погоды особенно меняться не будет. Ожидаются небольшие колебания температуры. Но в целом вторая половина июня будет очень жаркой. / meteonovosti.ru /



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