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Зона дождей охватит весь юг Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 10:38 Воскресенье, 18 июня



Циклонический вихрь, влияющий на погоду южных районов Дальнего Востока, продвигается медленно на восток. Вторые сутки продолжаются сильные дожди в Амурской области. 16 июня и ночью 17 июня в Амурской области выпало до 21 мм осадков. А 17 июня и в ночь на 18 июня до 30 мм осадков. Прогремели грозы, и ветер днем 17 июня усиливался до 18 м/с. Сильные дожди прошли и в Хабаровском крае, в центральных районах выпало до 18 мм дождя.



В начале рабочей недели, 19 июня в Амурской области будут продолжаться сильные дожди, ливни с грозами, ветер ожидается в порывах до 18-23 м/с, возможно выпадет град. Сильные осадки пройдут также на юге Хабаровского края, в его южных и центральных районах. Изменится погода и в Приморском крае. Там тоже станет дождливо, но погода сохранится по-летнему теплой, днем до +25 градусов и выше. / meteonovosti.ru /



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