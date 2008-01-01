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ИА "Метеоновости" / 10:21 Воскресенье, 18 июня
Утро в Москве выдалось по-летнему теплым. Температура на главной метеостанции ВДНХ была почти +22 градуса. Такую же температуру показывали термометры и в других районах города. Лишь на западе, в районе Воробьевых гор было чуть прохладнее, +20 градусов. Осадков нигде не было. Едва заметный ветерок дул со средней скоростью 1-3 м/с. Атмосферное давление лишь чуть-чуть не дотягивало до нормального, его значение 745 мм рт. ст. Относительная влажность в пределах 45-55%. / meteonovosti.ru /
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