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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:21 Воскресенье, 18 июня

  Утро в Москве выдалось по-летнему теплым. Температура на главной метеостанции ВДНХ была почти +22 градуса. Такую же температуру показывали термометры и в других районах города. Лишь на западе, в районе Воробьевых гор было чуть прохладнее, +20 градусов. Осадков нигде не было. Едва заметный ветерок дул со средней скоростью 1-3 м/с. Атмосферное давление лишь чуть-чуть не дотягивало до нормального, его значение 745 мм рт. ст. Относительная влажность в пределах 45-55%. / meteonovosti.ru /
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местное
+23
Вс.
18 июн.
+22
Пн.
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+21
Вт.
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Абадан		 -3
Ла-Пас

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Онтарио

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