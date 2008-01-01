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Новости погоды
В Крыму погода ухудшится
ИА "Метеоновости" / 10:05 Воскресенье, 18 июня
Атмосферное давление на юге ЕТР начнет расти - регион окажется в антициклоне. Но антициклон не убережет Крым от дождей, гроз и порывистого ветра. Ведь атмосфера на больших высотах очень неустойчива.
18 июня в Крыму продут дожди, местами сильные ливни, ожидаются грозы, град и шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с, температура воздуха существенно не изменится и составит 21..26 градусов, в горах не выше 20.
В начале недели синоптическая ситуация останется без изменений, погода не улучшится: температура воздуха 20..25 градусов, дождливо и ветрено. В отдельных районах пройдут ливневые дожди с грозами и градом. Ветер при грозе будет усиливаться до 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /
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