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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:56 Воскресенье, 18 июня



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 23..25, по области 20..25 градусов. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха около 45%. Ветер северо-западного направления 3-8 м/с.



Основные метеопараметры в столице приблизятся к климатической норме. Немного повысится температура, подрастет и атмосферное давление. У большинства здоровых людей такие погодные условия не должны вызвать заметных метеопатических реакций. Дополнительным неблагоприятным фактором, негативно влияющим на самочувствие людей, станут отдельные возмущения магнитного поля Земли. Как правило, на возмущения геомагнитного фона реагируют люди с заболеваниями сердца и сосудов. / meteonovosti.ru /



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