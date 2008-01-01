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В Амурской области ливни и грозы



ИА "Метеоновости" / 14:07 Суббота, 17 июня



Циклонический вихрь, кружащий над югом Дальнего Востока, принес сильные дожди и грозы в Амурскую область. 16 июня и ночью 17 июня в Амурской области выпало до 21 мм осадков. И этот циклон, пришедший из Китая, не остановится на достигнутом. 18 июня в Амурской области температура воздуха понизится до 23..28 градусов, при дожде 15..20 градусов. Пройдут дожди от небольших до умеренных, местами сильные дожди и ливни с грозами. Ветер в порывах будет усиливаться до 12-17 м/с. В начале недели циклон начнет терять силу, станет постепенно заполняться и направится в сторону Хабаровского края. Осадков станет немного меньше, а температура воздуха понизится. / meteonovosti.ru /



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