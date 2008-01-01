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Новости погоды

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Восточная Сибирь во власти циклона

ИА "Метеоновости" / 13:57 Суббота, 17 июня

  Центральные районы Восточной Сибири были во власти небольшого циклона, который за сутки проделал путь от Туруханского района до запада Якутии. Атмосферные фронты вихря хозяйничали в Туруханском районе и в Эвенкии, где прошли сильные грозовые дожди. В ночь на 17 июня в регионах выпало до 19 мм осадков. В Эвенкии ветер в порывах усиливался до 21 м/с.

В ближайшие дни в Восточной Сибири атмосферное давление начнет расти, однако атмосферные фронты не сдадут позиций. В Эвенкии осадки прекратятся, лишь на севере не исключены дожди различной интенсивности, ветер в порывах будет усиливаться до 14 м/с. В Туруханском районе пройдут небольшие и умеренные дожди, местами сильные, возможны грозы. Порывы ветра до 14 м/с, при грозах ветер усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха повысится, днем 23..28, в южных районах до 30 градусов. / meteonovosti.ru /
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