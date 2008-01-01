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Небывалая жара в Западной Европе



ИА "Метеоновости" / 13:40 Суббота, 17 июня



Антициклон установился над Западной Европой. Жаркая погода сохранялась несколько дней подряд в Португалии, Испании и на западе Франции. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 4-6 градусов. 16 июня воздух в отдельных регионах Испании раскалялся до 45 градусов. Были обновлены многолетние рекорды. Так, в Севилье, на юге Испании, термометры показали +43,3 градуса, предыдущий рекорд составил 40 градусов и был зарегистрирован в 1981 году. В Мадриде +38,6. Жарко было и в Португалии. В Лиссабоне +36,8 градуса, такой жары в городе не было с 1944 года, когда воздух раскалился до 35,5 градусов.



В ближайшие дни жара не отступит, влияние антициклона сохранится. В Испании и в Португалии днем 30..35 градусов, на юге до +40, во Франции не так жарко, 28:33. Во Франции и в Испании климатическая норма будет превышена на 6-7 градусов, а в Португалии на 2-3 градуса. / meteonovosti.ru /



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