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Новости погоды
Сильные дожди обрушились на Урал
ИА "Метеоновости" / 13:05 Суббота, 17 июня
Циклонические вихри один за другим пересекают Урал. В регионе идут дожди и усиливается ветер. В Пермском крае в ночь на 17 июня выпало до 17 мм осадков, а в Свердловской области атмосферные фронты стали причиной сильных дождей и гроз. На станции Ивдель выпало до 44 мм осадков. В Тавде и в Североуральске выпало 39 мм и 37 мм осадков соответственно. И непогода в регионе продолжится, один циклонический вихрь будет кружить над Южным Уралом еще пару дней. 18 июня пройдут дожди, местами сильные и очень сильные. Прогремят грозы, местами крупный град. Ветер в порывах будет усиливаться до 20-25 м/с. Температура воздуха понизится до 22..27 градусов, лишь на востоке Курганской области до +30. / meteonovosti.ru /
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