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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:26 Суббота, 17 июня

  В Москве, в тыловой части циклона, уходящего на восток, сохраняется пониженный фон атмосферного давления, около 743 мм рт. ст., что немного ниже привычных значений. Небо затянуто облаками, осадков нет. Относительная влажность воздуха 55-60 %. Ветер северной четверти дует со скоростью 1-6 м/с. Температура воздуха на главной станции ВДНХ составила 17,8 градуса. Во Внуково 16,3, в Тушино теплее, 18,9 градуса. / meteonovosti.ru /
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