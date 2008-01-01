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Температурные рекорды в России



ИА "Метеоновости" / 11:07 Суббота, 17 июня



Лето не радует жителей средней полосы ЕТР теплом. Температура воздуха в большинстве областей была ниже климатической нормы. Отрицательная температурная аномалия в минувшие сутки составила 2-4 градуса. Очередной рекорд холода был перекрыт во Пскове. Под утро 16 июня воздух остыл до +3,1 градуса (предыдущий рекорд был зафиксирован в 1963 году и составил +3,3 градуса). Нынешние холода на севере и в центральных областях связаны с ультраполярным вторжением.



Иная ситуация на севере Дальнего Востока, где сейчас теплее обычного. На Чукотке температура превышает климатическую норму на 4-6 градусов. И здесь также не обошлось без рекорда. На мысе Уэлен, что на крайнем востоке Чукотки, воздух прогрелся до 14,1 градуса, что почти на градус выше предыдущего рекорда. Теплый воздух поступает на Чукотку с южными потоками. / meteonovosti.ru /



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