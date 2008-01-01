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ИА "Метеоновости" / 09:59 Суббота, 17 июня



Утро в Москве выдалось относительно теплым. Чувствуется, что погода пошла на поправку. На главной метеостанции столицы, ВДНХ было почти +16 градусов. Для сравнения, вчера днем максимальная температура едва дотянула до этой отметки. В центре города и на западе термометры показывали +17 градусов. Дождя нигде не было. Ветер дул с севера и северо-запада со средней скоростью 1-5 м/с. Атмосферное давление было на несколько единиц ниже нормального, 742,5 мм рт. ст. Относительная влажность 65-70% / meteonovosti.ru /



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