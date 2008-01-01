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Новости погоды

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На юге России в погоде намечается потепление

ИА "Метеоновости" / 09:54 Суббота, 17 июня

  На юге России в погоде намечается потепление

Юг Европейской территории остается в зоне неустойчивой погоды. Его бороздят атмосферные фронты. Вот и сегодня, 17 июня местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза, в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чеченской Республике и в горах Дагестана пройдут отдельные сильные дожди, возможно выпадет град. Днем 21..26, по югу и востоку региона до 28 градусов, в Волгоградской области до 31, в предгорьях 18..23.

В воскресенье и в начале новой недели местами осадки прекратятся. Но местами ветер по северу региона, а также при грозе порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха существенно не изменится 21..26, местами до 28 градусов, 19 июня в Астраханской области и в Калмыкии потеплеет до 30 градусов. А вот на Черноморском побережье станет теплее, до 23..28 градусов, в районе Сочи до +30. / meteonovosti.ru /
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