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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:25 Суббота, 17 июня

  Ненастный циклон уходит на восток, а вместе с ним и зона дождей. Вслед ему с северо-западным ветром продолжит поступать арктический сухой воздух. В субботу, при переменной облачности, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Воздух в столице прогреется уже до 18..20, по области от 16 до 21 тепла. Однако среднесуточная температура воздуха останется ниже обычной для этих дней июня на 2-3 градуса. Атмосферное давление немного подрастет, но все равно сохранится пониженным и в середине дня составит 743 мм рт.ст.. Относительная влажность воздуха 60%.

Такие погодные условия в сочетании с неустойчивым геомагнитным фоном могут спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми патологиями. Из-за повышенной влажности воздуха возможны обострения у людей с хроническими заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких. / meteonovosti.ru /
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