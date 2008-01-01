Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
16 июня 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Усиливается жара в Сибири

ИА "Метеоновости" / 13:17 Пятница, 16 июня

  В ряде регионов Сибири объявлено штормовое предупреждение - ожидается сильная жара и аномально жаркая погода. Температура воздуха местами возможно повысится до 40-градусной отметки.

Со второй половине дня 16 июня по 20 июня местами в южных и западных районах Алтайского края, местами в Республике Алтай ожидается сильная жара (температура воздуха 35..40 градусов). Со второй половины дня 16 июня по 21 июня местами в Кемеровской области, Республики Алтай, юго-восточным районам Томской области и городе Томске ожидается аномально жаркая погода (температура воздуха после полудня повысится до 30..35). 16-22 июня в Тыве, 18-22 июня в южных районах Красноярского края и в Хакасии, 20-22 июня в центральных районах, на юге Туруханского муниципального района и в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края ожидается сильная жара (температура 32..37).

Максимальная температура воздуха за всю историю метеонаблюдений в июне в городе Барнауле была зафиксирована 17 июня 1988 года и составила 36,6 градусов. Июньский максимум города Кемерово принадлежит 7 июню 1967 года, он равен 35,1. В Красноярске максимум в июне составляет 34,8, зафиксирован он в 1969 году 16 июня. В Томске рекордное тепло было отмечено в 1931 году 21 июня, тогда столбик термометра поднялся до отметки 34,7. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+12
Пт.
16 июн.
+15
Сб.
17 июн.
+19
Вс.
18 июн.
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Бендер-Махшехр		 -5
Пунта-Аренас

некомфортное место: Усть-Камчатск
комфортное место: Бербанк

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100