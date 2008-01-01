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Усиливается жара в Сибири



ИА "Метеоновости" / 13:17 Пятница, 16 июня



В ряде регионов Сибири объявлено штормовое предупреждение - ожидается сильная жара и аномально жаркая погода. Температура воздуха местами возможно повысится до 40-градусной отметки.



Со второй половине дня 16 июня по 20 июня местами в южных и западных районах Алтайского края, местами в Республике Алтай ожидается сильная жара (температура воздуха 35..40 градусов). Со второй половины дня 16 июня по 21 июня местами в Кемеровской области, Республики Алтай, юго-восточным районам Томской области и городе Томске ожидается аномально жаркая погода (температура воздуха после полудня повысится до 30..35). 16-22 июня в Тыве, 18-22 июня в южных районах Красноярского края и в Хакасии, 20-22 июня в центральных районах, на юге Туруханского муниципального района и в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края ожидается сильная жара (температура 32..37).



Максимальная температура воздуха за всю историю метеонаблюдений в июне в городе Барнауле была зафиксирована 17 июня 1988 года и составила 36,6 градусов. Июньский максимум города Кемерово принадлежит 7 июню 1967 года, он равен 35,1. В Красноярске максимум в июне составляет 34,8, зафиксирован он в 1969 году 16 июня. В Томске рекордное тепло было отмечено в 1931 году 21 июня, тогда столбик термометра поднялся до отметки 34,7. / meteonovosti.ru /



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