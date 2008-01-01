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Новости погоды

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В Крыму сильный дождь

ИА "Метеоновости" / 12:58 Пятница, 16 июня

  До конца суток 16 июня в Республике Крым ожидается местами сильный ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с.

17 июня погода улучшится, осадков не ожидается, днем местами порывы юго-западного ветра до 15 м/с. После полудня максимальная температура до 27 тепла.

Начиная с воскресенья, 18 июня, с сохранением впервые дни следующей недели, в регионе снова начнется сильный дождь, возможна гроза. В понедельник ветер поменяет направление на северо-восточное, скорость 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с. Температура существенно не изменится. / meteonovosti.ru /
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