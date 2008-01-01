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Новости погоды

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Погода сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:40 Пятница, 16 июня

  В Москве небо закрыли плотные облака. Столица находится в тыловой части малоподвижного циклона. Атмосферное давление ниже нормальных значений. Температура также отстает от климатической нормы. На главной метеостанции Москвы, на ВДНХ, всего 12,3 градуса тепла. В Северо-западном административном округе немного теплее, на станции Шереметьево +12,7 и наблюдается морось. На западе идет дождь, а температура повысилась до 13 градусов. Ветер северный, северо-западный, максимальная скорость во Внуково и в Шереметьево, до 5 м/с. Самые большие порывы ветра отмечаются в районе ТСХА и МГУ до 8 м/с, во Внуково до 10 м/с. / meteonovosti.ru /
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+12
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+15
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+19
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+47
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Пунта-Аренас

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комфортное место: Бербанк

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