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Погода сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:40 Пятница, 16 июня



В Москве небо закрыли плотные облака. Столица находится в тыловой части малоподвижного циклона. Атмосферное давление ниже нормальных значений. Температура также отстает от климатической нормы. На главной метеостанции Москвы, на ВДНХ, всего 12,3 градуса тепла. В Северо-западном административном округе немного теплее, на станции Шереметьево +12,7 и наблюдается морось. На западе идет дождь, а температура повысилась до 13 градусов. Ветер северный, северо-западный, максимальная скорость во Внуково и в Шереметьево, до 5 м/с. Самые большие порывы ветра отмечаются в районе ТСХА и МГУ до 8 м/с, во Внуково до 10 м/с. / meteonovosti.ru /



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