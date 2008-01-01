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Новости погоды

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Погода в Москве в начале следующей недели

ИА "Метеоновости" / 12:23 Пятница, 16 июня

  На предстоящей неделе в Москве и области погода ожидается совсем не жаркой. Среднесуточная температура воздуха чуть ниже своих привычных климатических рамок, но дожди будут либо небольшие, либо умеренные.

В самом начале недели, в понедельник, во вторник и в среду, 19, 20 и 20 июня, скажется влияние атмосферного фронта обширного циклона, который будет располагаться над севером Европейской территории. Ожидается переменная облачность. Пройдет небольшой кратковременный дождь. Минимальная температура ранним утром 19 июня составит +8,+13, а 20 и 21 июня на два градуса станет теплее, днем максимальная температура составит +18,+23. Ветер западный 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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