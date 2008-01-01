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На юге Урала штормовой ветер, крупный град



ИА "Метеоновости" / 11:17 Пятница, 16 июня



погоды на юге Урала существенно изменится. С 16 июня на смену умеренным дождям, на регион обрушатся обильные осадки. Непогода сохранится и в начале следующей недели.



Сегодня, 16 июня, территория будет находиться в теплом секторе циклона, с центром над Средней Волгой. Местами пройдет сильный дождь. В Курганской области в отдельных районах прогремит гроза, возможен град и усиление ветра в порывах до 20 м/с. Преобладающая температура существенно не изменится, днем 25..30. Только в Пермском крае температура понизится до 17..22.



17 июня уже повсеместно увеличится интенсивность осадков. А на Среднем Урале пройдет очень сильный дождь. Все это будет сопровождаться порывистым ветром. Так в Челябинской области максимальные порывы ветра достигнут 22 м/с. В отдельных районах грозы, а местами даже возможен крупный град. Прохладней будет в Пермском крае от 18..23, теплее всего в Курганской области до +31.



В субботу и в понедельник погода только ухудшится. Повсеместно очень сильный дождь, гроза, крупный град, и штормовой ветер, 25 м/с. В начале следующей недели станет на 3-5 градусов прохладней. / meteonovosti.ru /



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