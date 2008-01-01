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Новые рекорды



ИА "Метеоновости" / 10:44 Пятница, 16 июня



Обновились суточные максимумы температуры в ряде городов Западной Европы, на Аравийском полуострове и на Азиатской территории.



В городе Луксенбурге новый рекорд для 15 июня составил 29,4 тепла, предыдущий был зафиксирован 60 лет назад, в 1957 году - 28,3 градусов тепла. В соседней стране, во Франции, рекорд обновился в Страсбурге 31,5, предыдущий в 2006 году, 31,0. В Орлеане 30,0, опередив предыдущий, который наблюдался 1981 году, всего на 0,1 градуса. В столице Испании температура подобралась к 40-градусной отметки, в Мадриде новый рекорд дня составил 39,8, побив прошлый рекорд 1981 года на 3,4 градуса. В Кельне новый суточный максимум составил 32,5.



Жаркая погода наблюдалась в Объединенных Арабских Эмиратах, не обошлось без новых рекордов температуры. В столице новый рекорд показал 48,5, предыдущий рекорд, 46,7, в Абу-Даби наблюдался в 2010 году. В городе расположенном на берегу Персидского Залива - Дубай, столбик термометра поднялся до отметки 46,4, предыдущий рекорд 46,0, наблюдался относительно недавно, в 2006 году.



На территории Китая, 15 июня, тоже были установлены новые рекорды температуры воздуха. В Пекине он составил 38 градусов тепла, заменив рекорд 2000 года, который составлял 35,9. В Тяньцзине 38,5, предыдущий 37,8, наблюдался 1981 году. / meteonovosti.ru /



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