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Новости погоды

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Отрицательная ночная температура в регионах

ИА "Метеоновости" / 08:53 Пятница, 16 июня

  Первая половина июня уже пролетела. А в некоторых регионах страны летняя погода еще не началась. В отдельных районах, преимущественно в северных, продолжают фиксироваться отрицательные ночные значения температуры. А в Карелии и вовсе действовало штормовое предупреждение, в северных и восточных районах ожидались заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1 градуса.

Минувшей ночью, 16 июня, ниже нуля температура понизилась даже на европейской территории России. Так, отдельные станции Мурманской области показали 0,4 градуса мороза, в самом городе Мурманске минимальная температура была 3,7. В Псковской области на метеостанции Дно столбик термометра опустился до -1 градуса, в городе Псков было на 7,6 градусов теплее. Холодная погода была в Ненецком автономном округе, повсеместно ночная температура оказалась близка к нулю. В Нарьян-Маре 0,8 градусов, а ниже нулевой отметки зафиксировали станции Амдерма, мыс Белый Нос, Усть-Кара, Варандей.

В этих регионах среднесуточная температура отстает от климатической нормы на 2-3 градуса.

Для азиатской территории России ночные отрицательные значения температуры воздуха в этот период не ново. В отдельных районах Якутии, Сахалина, полуострова Таймыр, Чукотки, Забайкальского края температура ночью понижалась от -2 до 0 градусов. Крепче морозы были отмечены на Ямале, до -3,5. / meteonovosti.ru /
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