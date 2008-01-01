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На северо-запад Европейской территории грянет потепление



ИА "Метеоновости" / 07:54 Пятница, 16 июня



Погода в северной столице, как и в Москве, не отличается теплом. В последние несколько дней, начиная с 12 июня, температура была ниже климатической нормы. Днем она повышалась лишь до 17-18 градусов. Первые два дня на текущей неделе были с дождями, лишь 14 июня дождь только покапал и быстро прошел. В конце недели, включая и выходные дни, над районами Балтии образуется небольшой антициклон, который может на несколько дней исправить погоду, которую принес скандинавский циклон, и не думающий оставлять европейскую территорию, а именно, ее восточные районы. Поэтому в Северной столице воздух должен начать прогреваться. Сегодня, 16 июня максимальная температура ожидается в пределах 20-22 градусов, в субботу и в воскресенье 21-23 градуса. Но в воскресный день может пройти кратковременный дождь. Дожди будут связаны с очередным северо-западным циклоном, после прохождения которого в середине следующей недели опять похолодает до +17 градусов. / meteonovosti.ru /



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