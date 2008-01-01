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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:07 Пятница, 16 июня

  Ненастный циклон наконец-то покинет Московский регион. Погода несколько улучшится: дождя практически не будет и немного, но потеплеет. Среднесуточное значение температуры все-таки по-прежнему останется ниже климатической нормы. Максимальная температура воздуха в Москве составит 16..18 градусов, в Подмосковье от 14..16 градусов на западе и до 17..19 на востоке. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с. В первой половине дня не исключены его порывы местами до 15 м/с. Атмосферное давление в столице еще немного подрастет, но все равно сохранится пониженным и в середине дня 742 мм рт.ст.. Относительная влажность воздуха 60%.

В сочетании с неустойчивым геомагнитным полем ухудшение самочувствия могут испытывать метеозависимые люди с сердечно-сосудистыми патологиями. Из-за повышенной влажности воздуха не исключены обострения у страдающих хроническими заболеваниями суставов и позвоночника, а также бронхов и легких.

Не прибавит такая погода и настроение большинству жителей Москвы и области, уставшим ждать летнее тепло. / meteonovosti.ru /
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