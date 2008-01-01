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Где будут заморозки в середине июня



ИА "Метеоновости" / 13:31 Четверг, 15 июня



16 июня в Карелии ожидаются заморозки (температура ночью до -1o). В Бурятии после дождей 17-18 июня тоже заморозки (температура ночью до -3o). 18 июня холодными ожидаются ночи в Мурманской области (температура до -1o).



Интересует всех вопрос, а особенно дачников, не приведет ли арктическое вторжение к заморозкам и в Средней полосе. Против такого сценария работает астрономический фактор. Сейчас продолжительность темного времени суток уже менее 7 часов. Даже за ясную ночь воздух успеет остыть только на 7-8o. Да и самые холодные ночи в середине июня были без заморозков. Так, абсолютный минимум для 16 июня +2 градуса, и была такая температура на заре метеонаблюдений, в 1879 году. / meteonovosti.ru /



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