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Жаркая погода установится на юге Западной Сибири



ИА "Метеоновости" / 13:18 Четверг, 15 июня



Лето не балует теплом Европейскую территорию. А вот за Уралом почти везде температура повышается до 20 градусов и более. Жаркая погода была 14 июня местами на Алтае, в Хакасии и на крайнем востоке Забайкальского края. Самая жара именно в Забайкальском крае, днем до 37 градусов. Циклоны будут нагонять тепло на юг западной Сибири. Несколько дней подряд там будет аномально жарко, до 30-35 градусов. 16 июня на юге Тюменской области повышение температуры днем до 28..33 градусов, местами прошумят грозовые дожди кратковременного характера при грозах усиление ветра в порывах до 15 м/с. От Омска до предгорий Алтая днем 28..35, местами небольшие дожди, в юго-восточных областях с грозами, в Томской области при грозах дожди умеренные, ночью и утром отдельные районы окутает туман, ветер окрепнет в порывах до 16 м/с. В Горном Алтае без осадков, но ветрено, днем 28..33. / meteonovosti.ru /



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