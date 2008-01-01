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В выходные дни в Москве потеплеет



ИА "Метеоновости" / 12:18 Четверг, 15 июня



циклона на восток Европейской территории осадки существенно ослабеют, а небо прояснится. В ночь на 16 июня прогнозирую облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Минимальная температура воздуха в период с 2 до 6 часов составит 8-10 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с, утром с порывами до 15 м/с.



Днем 16 июня ситуация существенно не изменится. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в период с 15 до 18 час составит 16-18 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, в первой половине дня с порывами до 15 м/с.



В выходные дни в Москву придет двадцатиградусное тепло. В субботу будет проглядывать солнце. Утренняя температура 9-11 градусов, днем воздух прогреется до 18-20 градусов. Возможно, что местами пройдет небольшой кратковременный дождь.



В воскресенье вероятность осадков сведется к минимуму. Ночная температура будет не ниже 10-12 градусов, днем немного теплее, чем в субботу, 21-23 градуса. Такая умеренно теплая погода сохранится до 20 июня. / meteonovosti.ru /



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