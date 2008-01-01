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Погода в Москве в середине июня далека от климатической



ИА "Метеоновости" / 12:01 Четверг, 15 июня



Малоподвижный циклон чуть восточнее Москвы и вторжение арктического воздуха стали причиной сегодняшнего похолодания в Московском регионе. При облачной погоде и дожде максимальная температура может лишь немного приподняться над ночными значениями, максимум до 10-12 градусов. С учетом ночной температуры в 7-9 градусов, ее среднее за сутки значение будет ниже климатической нормы на 7 градусов и соответствовать последним числам апреля. Безусловно, такие похолодания в июне месяце случаются редко. Все-таки лето чаще "берет свое", и когда появляются просветы в облаках, то воздух начинает быстро прогреваться. Но на то оно и наше "северное лето", что может быть всякое. Не будет далеко ходить за статистикой, и напомним, что в прошлом, 2016 году 6 и 7 июня было еще холоднее, чем сегодня, максимальная температура по станции ВДНХ составила соответственно 10,2 и 9,8 градуса. А средняя суточная температура отставала от нормы на 7-8 градусов. Бывают такие похолодания не только в июне, но даже в разгар лета, в июле месяце и могут иногда оказаться довольно затяжными. Все зависит от типа циркуляции воздушных масс в нашей средней полосе.



Но уже завтра циклон будет отходить все дальше от столицы, и воздух начнет прогреваться. Не совсем лето, но на +17 градусов все же рассчитывать можно.



Хотя сегодняшний холодный день, несомненно, войдет в историю метеонаблюдений столицы. По наблюдения на метеостанции ВДНХ такой низкой дневной температуры 15 июня не было с 1950 года, тогда температура повысилась до 12,6o. / meteonovosti.ru /



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