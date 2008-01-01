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Дождливая погода не оставляет Дальний Восток



ИА "Метеоновости" / 11:36 Четверг, 15 июня



Циклонический вихрь, смещающийся накануне, 14 июня над Приморьем, вызвал там повсеместно кратковременные дожди разной интенсивности с грозами, которые сопровождались шквалами. Местами наблюдался град. На большей территории выпало от 0,1 до 14 мм, в отдельных районах прошел сильный дождь с количеством 18-45 мм. Минувшей ночью (15 июня) в крае сохранялись кратковременные дожди, но их интенсивность уменьшилась, выпало от 0,1 до 9 мм. В четверг, 15 июня, циклон, ухудшавший погоду, ушёл на Японское море, но в поле пониженного давления в Приморье небольшие и умеренные дожди сохранятся. В отдельных районах возможны грозы, ветер при грозе порывистый. Максимальная температура воздуха 18-26 , на востоке 12-17 градусов. Кроме Приморья дожди были на юге Сахалина, до 29 мм, а также на юге Хабаровского края, там выпало тоже до 29 мм. В ближайшую пятницу, 16 июня атмосферное давление будет расти. В Приморском крае осадки прекратятся. В поле повышенного давления усилится ночное выхолаживание, минимальная температура воздуха понизится по сравнению с минувшей ночью на 2-6 градусов, 1-12. Днём в континентальных районах установится жаркая погода, максимальная температура воздуха 21-29. На побережье прохладнее, 12-20 градусов.



Но другие районы Дальнего Востока дожди не оставляют. По Амурской области будет проходить очередной циклон из Забайкалья, там 15 и 16 июня сильный дождь и гроза. А с 16 по 18 июня сильные грозовые дожди местами пройдут в Хабаровском крае. / meteonovosti.ru /



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