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Новости погоды

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По Забайкалью пронесся ураган

ИА "Метеоновости" / 11:15 Четверг, 15 июня

  Днем 14 июня при прохождении холодных фронтов по южным районам Забайкальского края наблюдался очень сильный ветер. По наблюдениям в селе Мангут 25 метров в секунду, в поселке Агинское 40 метров в секунду. В ночь на 15 июня по Забайкальскому краю также ожидалась ветреная ситуация, порывы прогнозировались 27-32 метров в секунду. В основном ветер ночью уже был не столь сильным, 16-21 м/с, но в районе Шилки достигал 28 метров в секунду. Дожди по Забайкальскому краю прошли локально и были в основном слабыми и умеренными. Лишь в Большой Ленпринде выпало за вчерашний день и прошедшую ночь до 40 мм осадков. В поселке Букукун 15 июня были ночные заморозки, до -1 градуса. Погода в Забайкальском крае остается нестабильной. Хотя циклон и уходит все дальше на восток, но 15 и 16 июня будут продолжаться дожди разной интенсивности и продолжительности, возможны ливни с грозами, ветер усилится в порывах до 20 м/с, днем 21..27, местами 11..17 градусов. Несмотря на дожди, местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. / meteonovosti.ru /
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