Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
15 июня 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Якутии лето соседствует с погодой ранней весны

ИА "Метеоновости" / 10:22 Четверг, 15 июня

  Известно, что Якутия славится разнообразием погодных условий из-за своей протяженности и расположением в континентальной части дальневосточного региона. Циклоны, которые цепочкой проходят по северу ее территории и задевают южные районы, приносят тепло. А если прекращаются еще и дожди, то вообще становится жарко. Сегодня в Якутии на юге, юго-западе, севере и северо-востоке небольшие, местами умеренные дожди, местами гроза, на северо-востоке порывистый ветер 13-18 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с, дневная температура 22..27, при дожде 17..22, на севере 13..18.

А вот арктические районы Республики погода не балует теплом. Там, рядом с холодным морем, повсеместно слабый, местами умеренный дождь, местами слабый мокрый снег, возможен поземок, порывы ветра до 16 м/с, днем на западе 6..11, на самом побережье 0..5, к югу, чуть вдалеке от него 14..19, в районе Колымы 10..15, южнее 19..24 тепла, на самом побережье 2..7.

Ближе к выходным дням будут продолжаться дожди на юге и северо-востоке , ветрено, особенно на Нижней Лене и на побережье, где порывы 13-18 м/с, фон температуры существенно не изменится. Погода будет в основном летняя за исключением арктического побережья. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+10
Чт.
15 июн.
+10
Пт.
16 июн.
+18
Сб.
17 июн.
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Эль-Хубар		 -4
Беллинсгаузен

некомфортное место: Турфан
комфортное место: Ирбид

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100