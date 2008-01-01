

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Якутии лето соседствует с погодой ранней весны



ИА "Метеоновости" / 10:22 Четверг, 15 июня



Известно, что Якутия славится разнообразием погодных условий из-за своей протяженности и расположением в континентальной части дальневосточного региона. Циклоны, которые цепочкой проходят по северу ее территории и задевают южные районы, приносят тепло. А если прекращаются еще и дожди, то вообще становится жарко. Сегодня в Якутии на юге, юго-западе, севере и северо-востоке небольшие, местами умеренные дожди, местами гроза, на северо-востоке порывистый ветер 13-18 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с, дневная температура 22..27, при дожде 17..22, на севере 13..18.



А вот арктические районы Республики погода не балует теплом. Там, рядом с холодным морем, повсеместно слабый, местами умеренный дождь, местами слабый мокрый снег, возможен поземок, порывы ветра до 16 м/с, днем на западе 6..11, на самом побережье 0..5, к югу, чуть вдалеке от него 14..19, в районе Колымы 10..15, южнее 19..24 тепла, на самом побережье 2..7.



Ближе к выходным дням будут продолжаться дожди на юге и северо-востоке , ветрено, особенно на Нижней Лене и на побережье, где порывы 13-18 м/с, фон температуры существенно не изменится. Погода будет в основном летняя за исключением арктического побережья. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



