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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:34 Четверг, 15 июня



15 июня Москву ждет очередной виток похолодания: в тыловой части циклона при северо-западном ветре в ночь на четверг в столичный регион устремился холодный воздух. Под утро воздух остыл до +7 градусов, днем максимальная температура составит +11..+13 градусов, а среднесуточная температура окажется на 7 градусов ниже климатической нормы!



Однако, бывало в этот день в Москве и холоднее. Так, в 1900 году под утро столбики термометров опустились до +2,6 градуса. Самым теплым 15 июня в столице было в 1998 году, когда воздух раскалился до +33,9 градуса. А ровно год назад, в 2016 году, в этот день в Москве было вполне комфортно: днем при переменной облачности было 24..25 градусов.



Самый сильный дождь в этот день прошел в 1957 году, тогда на Москву вылилось 26,7 мм осадков. А не так давно, в 2012 году, 15 июня проливные дожди обрушились на окрестности Москвы. В городе Коломна Московской области за несколько часов выпало 90 мм, а за сутки там набралось 122 мм, в Кашире выпало 44 мм, а в Шереметьево 35 мм влаги. / meteonovosti.ru /



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