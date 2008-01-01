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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:56 Четверг, 15 июня



Предстоящим днём погода в Московском регионе больше будет походить на осеннюю: низкая слоистая облачность, то и дело идущий дождь, да и температура воздуха значительно ниже (на 6 градусов) средней многолетней для этого летнего дня.



По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 15 июня ожидается облачная погода с дождём различной интенсивности. Максимальная температура воздуха в Москве составит 11..13 градусов, в Подмосковье 9..14. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление в столице подрастет, но все равно сохранится пониженным и в середине дня 740 мм рт.ст..



Колебания основных метеопараметров негативным образом отразятся на самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов, перенесших инфаркт или инсульт. Порывистый ветер способны даже у здоровых людей вызвать чувство беспричинной тревоги и беспокойства, а состояние лиц с нервными и психо-эмоциональными расстройствами может ухудшиться вплоть до депрессивного. Все еще сохранится влажный воздух, что может отрицательно сказываться на состоянии людей, страдающих заболеваниями суставов и позвоночника, а также бронхо-легочными заболеваниями.



15 июня геомагнитный фон прогнозируется неустойчивый / meteonovosti.ru /



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